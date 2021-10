Laufen für die Flutopfer

Es wird gerannt, locker gejoggt und gewalkt. Die Schüler der Realschule sind sportlich unterwegs – nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern vor allem für die Flutopferhilfe. Etwa 750 Schüler haben am Freitag für je 30 Minuten ihre Runden in der Maiwiese gedreht und sich von Familie und Freunden für die zurückgelegte Strecke bezahlen lassen.

Bereits in den Sommerferien habe ein Team von Lehrern die Idee gehabt, gemeinsam mit den Schülern für die Flutopfer einzutreten, berichtet Sportlehrer Orhan Bilgin. 80 Prozent der erlaufenen Beträge, so die Entscheidung der Schulleitung, sollten auf jeden Fall gespendet werden. Ob die restlichen 20 Prozent in die Klassenkasse wandern oder auch gespendet werden, stand den Schülern frei. Für diese war das offenbar keine Frage. „Alle Klassen haben sich einhellig dafür ausgesprochen, den kompletten Erlös zu spenden“, so Bilgin.