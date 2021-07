Laufend Gutes getan

Die Premiere ist gelungen. „Wir sind mit unserem virtuellen Pflasterlauf sehr zufrieden“, sagt Melanie Linnemann, Organisatorin der Veranstaltung bei der Volksbank Schlangen. Die insgesamt 280 Teilnehmer haben mit ihrem Start auch wieder einem guten Zweck gedient. In diesem Jahr fließen die Startgelder an die Sterntaler-Hilfe für schwerkranke Kinder.

Wegen der Corona-Krise war es nicht möglich, den traditionellen Schlänger Pflasterlauf wie gewohnt mit einem großen Starterfeld am Dorfbrunnen zu veranstalten. Erneut ausfallen wie im vergangenen Jahr lassen wollte die Volksbank die beliebte Veranstaltung aber nicht. So wurde der Lauf zur virtuellen Veranstaltung. Die Teilnehmer meldeten sich online an und konnten am Ende ihre Zeiten über einen Link selbst eintragen.