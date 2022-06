Läufer darf mit dem Ballon fahren

Siegerehrung des Stadtradeln-Wettbewerbs 2022 in Schloß Holte-Stukenbrock mit (von links) Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Norbert Sturm (Dritter der Einzelwertung), ARI-Vertreter und Teamkapitän Ingo Strughold, Barbara Gerbig (Leiterin der Kreissparkassen-Geschäftsstelle in Schloß Holte), Mobilitätsbeauftragter Marcell Booth, Jörg Tews (Vertreter Laufspaß SW Sende), Margret Struk, Monika Hövermann und Reinhard Hövermann (alle Vertreter des Frauenchores Lady Dur).

Barbara Gerbig, Leiterin der Kreissparkassen-Geschäftsstelle in Schloß Holte, hatte neben einem Umschlag auch noch etwas Flüssiges für die Feier nach der anschließenden Ballonfahrer-Taufe dabei. „Den Gutschein gebe ich weiter. Bei dem anderen weiß ich es noch nicht“, scherzte Jörg Tews, der in Vertretung des verhinderten Martin Sandbote die Präsente in Empfang nahm. Der Laufspaß-Boss bekam von Marcell Booth, Mobilitätsbeauftragter der Stadt, zudem noch Gutscheine für 14 Becher im Eiscafé Gianni in die Hand gedrückt. Denn in der Teamwertung belegten die Sender mit 4402,5 gefahrenen Kilometern den dritten Platz. Das entspricht einer CO 2 -Einsparung von 678 Kilogramm, die entstanden wären, wenn die Laufspaßler diese Strecke mit dem Auto zurückgelegt hätten. 155,1 davon entfielen auf Martin Sandbote.