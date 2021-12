Laufgruppe unterstützt „Löwenmama“

Mehr als 200 Geschäfte in vielen Teilen Deutschlands unterstützen die „Löwenmama“ Susanne Saage, damit sie zu Weihnachten die Wünsche kranker Kinder in Kliniken erfüllen kann. Jetzt gab es auch eine Spende aus Marienmünster.

Zu den Geschäften, die sich an der jährlichen Aktion beteiligen, gehört seit mehr als zehn Jahren beispielsweise die Firma Expert in Höxter. „Wir machen das für die Kinder“, erklärte Marktleiter Jens Ressel, der sich freute, dass die Kundinnen und Kunden die Aktion bereitwillig unterstützten. In das Geschäft waren jetzt auch Läufer von „Egger läuft“ gekommen. Sie waren gerade von einem Lauf der Winterlaufserie Holzminden zurückgekehrt und übergaben Saage einen Scheck über 2500 Euro. Die Laufgruppe des Vördener Unternehmens bekommt von ihrem Arbeitgeber für jeden gelaufenen Kilometer fünf Euro. Die Läufer spenden das Geld seit Jahren für soziale Zwecke. „Im letzten Jahr fanden zwar nur wenige Präsenzläufe statt. Es gab aber viele virtuelle Läufe, für die es die fünf Euro gab“, so Hendrik Laureyns, der dem Arbeitgeber für dessen Engagement dankte.