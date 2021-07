„Lauschangriff“ per Smartphone

Die „Lauschangriff“-Macher, Kai Greupner vom Kreativbüro „nurguteleute“ und seine Frau, Kabarettistin Sarah Hakenberg, haben die App von Leon Tappe aus Paderborn entwickeln lassen. „Seit Montag ist sie im Google-Play-Store für An­droid-Geräte, im App-Store für Apple-Geräte oder über unsere neue Internetseite abrufbar“, sagt Kai Greup­ner. Der „Lauschangriff“ kann also zeitlich flexibel über das Smartphone und (Bluetooth-)Kopfhörer erfolgen. Die App ist kostenlos. „Über einen In-App-Kauf kostet die Teilnahme an einer Tour 6,99 Euro“, erklärt Greup­ner. Das Mitmachen sei also günstiger als zuvor. »Die Einnahmen aus der ersten Woche spenden wir.« Das Geld soll an die Hochwasserhilfe „Deutschland hilft“ gehen.

