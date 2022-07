Lauschiger Abend mit guter Musik

„Rock am Turm“ am Westruper Glockenort begeistert nach Coronapause die Besucher mit der achten Auflage

Westrup

Der beschauliche Platz um den Glockenturm in Westrup ist in der Regel eine ruhige Gegend, die bestens dazu geeignet ist, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Einmal im Jahr allerdings geht es hier etwas lauter zu. Wann das ist? Immer dann, wenn die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen starten und die Westruper Dorfwerkstatt zu „Rock am Turm“ einlädt.

Von Heidrun Mühlke