Lauter junge „Götterfunken“

Viel Freude, viel Musik und dazu ein spielerischer Blick auf die Lebensgeschichte eines der berühmtesten Komponisten: Mit dem Beethoven-Musical von John Hoybye haben mehr als 25 singende Kinder in der Christuskirche Obernbeck ihren Freunden und Familien ein besonderes musikalisches Geschenk gemacht.

Viel Freude am Gesang haben die Kinder aller Altersstufen der Obernbecker Chöre bei der Aufführung ihres Musicals.

Nach langer Vorbereitungszeit mit digitalen Übungsstunden am Bildschirm und viel bangem Warten, ob die geplante Aufführung auch wirklich zustande käme, war es am Sonntagnachmittag endlich soweit: In zwei Aufführungen gaben die Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendchöre alles, um ihren Gästen Ludwig van Beethoven von einer ganz neuen Seite zu zeigen.