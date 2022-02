Lauter rote Zipfelmützen auf dem Pausenhof

»Hoch die Zipfelmützen!« hieß es am 17. Dezember, kurz bevor das EGW kurz vor den Ferien doch wieder in den Distanzunterricht wechselte. Für knapp 200 Zipfelmützen wurden 1.300 Euro Spendengelder eingesammelt

Die Idee ist denkbar einfach: An einem bestimmten Tag in der Vorweihnachtszeit kommen möglichst viele Schüler und Lehrer mit Zipfelmütze in die Schule. Pro roter Kopfbedeckung zahlen vorher angesprochene »Sponsoren« wie zum Beispiel Eltern oder Großeltern einen bestimmten Betrag, der einer wichtigen gemeinnützigen Organisation in Werther zugutekommt.

Erste Aktion in 2019

»Erstmals fand diese Aktion im Jahre 2019 statt«, berichtet Schülersprecherin Franziska Rohde. Nach dem coronabedingten Ausfall im folgenden Jahr hatten die Schülerinnen und Schüler am EGW am 17. Dezember 2021 mehr Glück. Einen Tag, bevor der Unterricht in den Distanzmodus wechselte, wurden knapp zweihundert Zipfelmützen auf dem Schulgelände gezählt. In der ersten großen Pause wurden diese im Rahmen einer gemeinsamen Aktion öffentlichkeitswirksam in die Luft geworfen.

Das Spendenergebnis kann sich sehen lassen. Den symbolischen Scheck über 1.300 Euro überreichten drei Vertreterinnen aus der Schülerschaft jetzt an Dietmar Gersema und Bodo Brinkmann vom Vorstandsteam des Wertheraner AWO-Ortsverbandes. »Wir danken allen Spendern und freuen uns, dass das Geld an die AWO fließt«, sagen Franziska Rohde, Caralina Wück und Emily Landwehr. Sie werden sich dafür einsetzen, dass diese Aktion alle Jahre wieder stattfindet, versprechen die Schülerinnen.

1300 Euro fließen in die Arbeit im Second-Hand-Laden in Werther

Nach Angaben von Dietmar Gersema soll das Geld vor allem in den Second Hand Laden in der Ravensberger Straße fließen. Ursprünglich habe er an Unterstützung für die Flüchtlingsinitiative, deren Vorsitzender er ist, gedacht. Diese befinde sich derzeit aber in einer Art »Schlafmodus«, da zuletzt nicht viele geflüchtete Menschen angekommen seien.

Ein Teil der Spende kann sich Bodo Brinkmann auch für die kommenden Ferienspiele kommen. So soll Migrantenkindern oder Jugendlichen aus sozial schwachen Familien eine kostenfreie Teilnahme ermöglicht werden. Da die Preise für Filme, die im Rahmen der Kinderkinowoche gezeigt werden können, exorbitant gestiegen sind, wäre es erleichternd, etwas Geld in der Hinterhand zu haben, sagt Brinkmann. Vor allem bei bilingualen Angeboten sieht er finanziellen Unterstützungsbedarf.

Schüler diskutieren regelmäßig Aktionen miteinander

Über die Empfänger der jeweiligen Spende mache sich die Schülervertretung rechtzeitig Gedanken, betonen die SV-Lehrer Thomas Ridder und Andreas Galler. Im ersten Jahr sei das Geld an den Wertheraner Kinderfonds gegangen, auch für das laufende Jahr gebe es bereits interessante Projekte. Alle zwei Wochen berät das Schülergremium bei seinen regelmäßigen Treffen über unterschiedliche Themen und anstehende Aktionen.

Der Erfolg des Zipfelmützentages wird auch durch den vorhergehenden Verkauf gesichert. Einige Schüler setzen dagegen auf die »Mehrwegmütze«, was Franziska Rohde im Sinne der Nachhaltigkeit positiv beurteilt. Weihnachten naht ja irgendwie schon wieder...