Leaderregion: Kreis gibt 400.000 Euro

Der Kreis Höxter will Leaderregion bleiben. Deshalb gibt es für die ambitionierten Projekte nun vom Kreis Höxter eine Unterstützung von 400.000 Euro.

Einen entsprechenden Beschluss hat der Kreistag am Donnerstagabend in seiner Sitzung in Warburg einstimmig gefasst. Das Gremium folgte damit einem Votum des Kreis- und Finanzausschusses, das ebenfalls einstimmig ausgefallen war.