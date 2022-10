„Leben in Wehdem“ macht sich stark für Heimatort

Aus dem Dorf für das Dorf: Auf eine gelungene Jubiläumsfeier stießen die Vorstandsmitglieder von Leben in Wehdem, (v.li.) Siegfried Schnier, Ralf Tacke, Daniela Niermann und Marianne Siekermann an.

Aber, wie bei vielen anderen Vereinen auch, musste die Jubiläumsfeier Corona bedingt verschoben werden. Jetzt hat der sehr aktive Verein ein Fest für Jung und Alt, Groß und Klein in und an der Begegnungsstätte in Wehdem mit zahlreichen Gästen gefeiert. Ziel des Vereins ist seit dessen Gründung am 12. Oktober 2011, die Initiative der Bürger und die Dorfgemeinschaft zu fördern und etwas im Ort zu bewegen.