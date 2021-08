„Leben wird für Ungeimpfte teuer“

Bielefeld

Wenn sie mehr wollten als Spazierengehen, Einkaufen und vom heimischen Sofa aus fernzusehen, meint Sascha Berg, werde das Leben für die Ungeimpften künftig ein teures: Denn die PCR-Tests, die von diesem Freitag an in Clubs, Discos oder bei so mancher „körpernahen Dienstleistung“ verlangt werden, schlagen mit 50 bis 70 Euro zu Buche. Und Berg, Betreiber des Lokschuppens, vermutet, dass das erst der Anfang sei.

Von Sabine Schulze