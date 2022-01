Lebende Krippe wird voller Erfolg

Landjugend Bad Lippspringe spendet 2300 Euro an Kinderschutzbund – Geld fließt in Patenprojekt

Bad Lippspringe

Die lebende Krippe auf dem Hof der Familie Rudolphi in Bad Lippspringe hat geschlossen. In Erinnerung bleiben werden die vielen großen und kleinen Besucher, die sich von der Faszination der Weihnacht ein eigenes Bild machen wollten. Nicht weniger imposant ist der Spendenerlös in Höhe von 2300 Euro. Er soll dem Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Paderborn, und seiner Arbeit zugute kommen.

Von Klaus Karenfeld