Lebendige Krippe soll auf Paderborner Weihnachtsmarkt zurückkehren

Die Lebendige Krippe am Kamp gehörte viele Jahre zu den Attraktionen des Paderborner Weihnachtsmarktes. Unter Regie der Werbegemeinschaft wurde alljährlich ein Stall aufgebaut. Doch im Laufe der Zeit war das mobile Bauwerk in die Jahre gekommen. Die Werbegemeinschaft musste, wie berichtet, das Aus für die Krippe verkünden, hegte aber die Hoffnung, dass es eine Initiative gäbe, die sich um eine Nachfolgelösung bemühe. Und die scheint gefunden zu sein. Jüngst wurde der gemeinnützige Verein „Lebendige Krippe Paderborn“ mit elf Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen.

Erste Vorsitzende ist Maria Pietsch. Wie der Verein mitteilt, sei es Ziel, die Krippe neu aufzubauen. Dafür würden noch Sponsoren und Mitglieder gesucht. Viele der ehemaligen Mitstreiter seien wieder dabei. So hätten die Landfrauen Salzkotten wieder ihre Hilfe zugesagt, ebenso wie die Kreishandwerkerschaft und die Paderborner Bürgerstiftung.

Einige Spenden von Vereinen und Institutionen wurden dem neuen Verein schon zugesagt, sollte die Krippe neu gebaut werden können. Damit beschäftigt sich momentan auch das Architektenbüro Driller, denn den Initiatoren liege sehr am Herzen, dass in der Krippe alles gut bedacht werde. An erster Stelle stehe das Tierwohl. „Das Veterinäramt ist schon mit im Boot, und auch der Tierschutzverein soll das Projekt begleiten“, teilt der Verein mit. Wer den Verein unterstützen möchte, wende sich an Maria Pietsch, per E-Mail (pietsch75@gmx.de) oder unter Tel. 0160/93866629.