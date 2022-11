Lebendiger Adventskalender in Bünde und Kirchlengern

Erika Flömer brachte die Idee im Jahr 2007 aus dem Hessischen Frankfurt mit in die Heimat. Der Beginn der Reihe ist am ersten Advent mit einem Gottesdienst in der Laurentiuskirche. An jedem darauffolgenden Werktag trifft man sich um 18 Uhr vor einem Haus in Südlengern. Die Häuser sind mit einer Glocke gekennzeichnet. Bei Gesang vertrauter Advents- und Weihnachtslieder und einer vorgelesenen Weihnachtsgeschichte wird bei einem heißen Getränk und weihnachtlichem Gebäck gemütlich geplaudert. An den Adventssonntagen finden in den Kirchen Gottesdienste statt. Seit nun mehr 15 Jahren findet der Kalender nach wie vor guten Zulauf. An manchen Tagen sind es 20, an manchen Tagen 50 Gäste, freuen sich die Organisatoren in der Frauenhilfe der Lydiagemeinde.

