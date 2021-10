„Lebendiger Ort, nicht nur Museum“

Die Zeit von Jochen Vie­hoff am HNF stand interessanterweise von Anfang an gewissermaßen im Zeichen von Corona, denn als er 2005 als Kurator nach Paderborn kam, stand zunächst einmal eine Beschäftigung mit Pandemie-Modellen auf der Tagesordnung. Und die vor zwei Jahren begonnene Vorbereitung des Jubiläums stand dann leider ganz unter den Auswirkungen von Corona. Das Haus habe man zwar schließen müssen, die Arbeit jedoch fortgesetzt, so dass man nun einen kunterbunten Rundgang durch alle Highlights im Stile eines Jahrmarkts präsentieren könne. Ferner gebe es eine Sonderausstellung für Kinder, so Viehoff. Ein neuer Museumsführer sei auch erarbeitet worden. Die geplante große Party habe allerdings ausfallen müssen.

