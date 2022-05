Lebensgefährliche Abkürzung

Diese „Schnapsidee“ hätte tödlich enden können: Ein völlig betrunkener Bünder (23) wollte am Mittwoch am Bahnhof in Kerpen-Horrem eine Abkürzung über das Gleisbett nehmen, als plötzlich eine Regionalbahn heranraste.

Wie die Bundespolizeiinspektion Köln mitteilt, befand sich der Ostwestfale gegen 2.45 Uhr mit Freunden am Bahnhof Horrem und geriet mit einem Unbekannten auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig in ein Streitgespräch. „Unvermittelt sprang der Mann, nach Zeugenaussagen, in den Gleisbereich und ging über mehrere Gleise hinweg, gerade als eine Regionalbahn in den Bahnhof einfuhr“, so eine Polizeisprecherin.