Lebenslanges Hausverbot für Ladendieb

Ein besonders dreister Ladendieb ist jetzt mit einem lebenslangen Hausverbot in einem Supermarkt belegt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war der Mann dem Marktleiter mehrfach aufgefallen, bevor er gefasst werden konnte. Bei seinem ersten Besuch in dem Geschäft hatte er ein Spielzeug im Wert von 4 Euro aus der Auslage genommen und konnte damit flüchten, ohne zu bezahlen. Diese Masche erschien ihm offenbar so erfolgversprechend, dass er kurz darauf zurückkam.