Lebensmittel für Ukraine-Flüchtlinge

Neben Sach- und Kleiderspenden können in Altenbeken jetzt auch haltbare Lebensmittel für ukrainische Kriegsgeflüchtete abgegeben werden. Ulrike Besser und Birgit Barberis-Schlegel nehmen werktags von 16 bis 18 Uhr Spenden an.

Ehrenamtliche nehmen in Altenbeken auch Spenden wie Hygieneartikel und Schulmaterialien an

Die beiden Frauen engagieren sich ehrenamtlich und freuen sich in der alten Fahrschule in Altenbeken, Adenauerstraße 52, auf sämtliche haltbaren Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Soßen und Suppen sowie Hygieneartikel wie Duschbad und Shampoo.

Besonders Schulmaterialien werden derzeit benötigt, sind doch inzwischen zahlreiche ukrainische Kinder in der Gemeinde angekommen. „Wie freuen uns über Hefte, Stifte und Mal­kästen, aber auch über Tornister und Rucksäcke für die Kinder“, sagt Ulrike Besser. Und Süßigkeiten sorgen für ein Kinderlächeln.

Neben der persönlichen Abgabe der Lebensmittel besteht ab sofort auch die Möglichkeit, direkt beim Einkaufen zu unterstützen, teilt die Gemeinde mit. In Kooperation mit dem Combi-Markt in Buke werden ebenfalls Lebensmittelspenden gesammelt. Wer etwas spenden möchte, erfährt direkt am Eingang, welche Dinge am dringendsten benötigt werden. Die Artikel kauft der Spender und lässt sie an der Kasse. Ehrenamtliche Helfer holen die Waren täglich ab und halten sie an der Ausgabestelle bereit.

Die Ausgabe der Lebensmittel an Geflüchtete erfolgt nach Terminabsprache, teilt die Gemeinde mit. Stoffbeutel könnten für den Transport der Lebensmittel hilfreich sein. Wer welche spenden möchte, kann diese gerne in der Adenauerstraße 52 abgeben.

