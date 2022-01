Lebensräume sollen erhalten bleiben

Seit vielen Jahren engagiert sich der Naturkundliche Verein Egge-Weser durch aktive Pflegeeinsätze für den Erhalt schützenswerter Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere in der Heimat. Auch in diesem Winter freut sich der 1. Vorsitzende und Organisator der Pflegeeinsätze, Ralf Liebelt, über die vielen helfenden Hände, die bereits zwei Pflegeeinsätze ehrenamtlich unterstützten.

Naturkundliche Verein Egge-Weser in Höxter aktiv

Die Ehrenamtlichen haben sich schon bei zwei Einsätzen in diesem Winter engagiert.

Im Dezember auf dem Bastenberg am Radweg zwischen Amelunxen und Ottbergen sowie im Januar, im Naturschutzgebiet am Südhang des Bielenbergs in Höxter wurde gearbeitet. Bei den Standorten handelt es sich um zwei recht steile Hänge, die von den Helfern mit Maschineneinsatz und Handarbeit entbuscht und frei geharkt wurden. Der Bastenberg ist als Wuchsort für die Natternzunge und für heimische Orchideen wie das Helmknabenkraut bekannt.

Weiterhin kommt dort die seltene Skabiosen-Sandbiene regelmäßig vor. Am Bielenberg, dem außerschulischen Lernort für die Umweltbildung, haben die ehrenamtlichen Helfer wertvolle Wacholder- und Berberitzenbestände freigeschnitten und die Fläche gemäht und abgeharkt. Das seit 1930 bestehende Naturschutzgebiet ist Lebensraum für schützenswerte Arten wie Waldanemone, Senfweißling und Ulmen-Zipfelfalter. Liebelt: „Vereinsmitglieder und Freunde arbeiten in ihrer Freizeit am Erhalt unserer wertvollen Landschaftsräume mit – das ist toll und macht Spaß.“