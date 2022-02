Lebensräume zurückerobern

Christian Ewers von der Unteren Wasserbehörde, Projektleiter Robert Behnke und Anja Siegmann vom Planungsbüro UIH am Piepenbach bei Dalheim. Die Reste des Wehrs und das Rohr sollen dort entfernt werden.Auf Grund der derzeitigen Wetterbedingungen fließt an der Quelle Bollerborn am Neuenheerser Gradberg besonders viel Wasser.

Für Projektleiter Robert Behnke ist es das Ziel, an den zahlreichen Kalktuffquellen in fünf FFH-Gebieten in den Kreisen Höxter und Paderborn sowie an deren begleitenden Bachoberläufen umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen umzusetzen.