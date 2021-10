„Lebenswelt der Kinder aktiv mitgestalten“

Mit der Kita im Bewegungswerk in Delbrück hat im August 2019 die erste Kita in Trägerschaft des Kreissportbundes (KSB) Paderborn geöffnet. Gestartet mit zwei Gruppen wurde die jetzt fünfgruppige Einrichtung als anerkannter Bewegungskindergarten zertifiziert.

Damit verbunden war auch die Einweihung der Kita und ein Familiensportfest mit mehr als 250 Teilnehmern, sodass der KSB Paderborn bei der offiziellen Zertifizierung unter den aktuellen Coronabedingungen einige Gäste empfangen konnte. Neben dem Bürgermeister der Stadt Delbrück, Werner Peitz, dem Stadtsportverbandsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer und den Vertretern der Kooperationssportvereine begrüßte der Präsident des Kreissportbundes Paderborn, Diethelm Krause, auch den stellvertretenden Vorsitzenden der Sportjugend NRW, Julian Lagemann. Als Vertreter des Landessportbundes und der Sportjugend NRW überbrachte Lagemann die Zertifizierung „Anerkannter Bewegungskindergarten“ für die Kita sowie die Urkunden „Kinderfreundlicher Sportverein“ für die kooperierenden Sportvereine.

In seinem Grußwort weist Julian Lagemann auf die positiven Entwicklungen mit 940 anerkannten Bewegungskindergärten mit mehr als 790 kinderfreundlichen Sportvereinen als Kooperationspartner hin. Auch hob er hervor, dass der KSB Paderborn mit 24 Bewegungskindergärten und 22 Kooperationssportvereinen landesweit einer der engagiertesten Kreissportbünde ist, die sich um die Zertifizierung von Bewegungskindergärten kümmern. Besonders bedankte er sich beim KSB Paderborn und seiner Sportjugend, dass es nicht zuletzt durch den Einsatz der Mitarbeiter in diesem außergewöhnlichen Bewegungskindergarten gelungen sei, das Recht von Kindern auf Bewegung, Spiel und Sport lebhaft sichtbar zu machen. Bemerkenswert fand er, dass es dem Kindergarten gelungen sei, in Zukunft gleich mit zwei kinderfreundlichen Sportvereinen nachhaltig zusammenzuarbeiten.

„Durch die Übernahme der Trägerschaft und der nunmehr erfolgten Anerkennung als Bewegungskindergarten können wir hier vor Ort die Lebenswelt der Kinder aktiv mitgestalten, die hervorragenden Räumlichkeiten der Kita auf den Bewegungsdrang der Kinder ausrichten, qualifiziertes Personal mit der Affinität zu Bewegung beschäftigen und Bewegung wie einen roten Faden gemeinsam mit der DJK Graf Spork Delbrück und dem Delbrücker Sport-Club in unserem Bewegungskindergarten verankern“, so Diethelm Krause als Präsident des Kreissportbundes Paderborn.

Trotz einiger Einschränkungen, konnte alles wie geplant unter den gültigen Corona-Bedingungen stattfinden. Alle Verantwortlichen freuten sich über ein gelungenes Wochenende.