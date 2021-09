Lebenszeichen für gebeutelte Branche

Das haben viele Fans vermisst: Bei gefühlvollen Songs zücken die 1000 Zuschauer ihre Smartphone-Taschenlampen und sorgen für einen tollen Anblick.Gute Laune im Event Center: Dennis, Angelika und Vanessa (von links) sind extra aus Soest angereist.Die junge Zoe ist ein großer Pietro-Fan – umso schöner, dass ihr Star sie an die Bühne holt und gemeinsam mit ihr singt. Mike Singer sorgte für ausgelassene Party-Stimmung.

Für Fans

unvergessliche Show-Momente, kreischende Teenager und Stars, die nur wenige Meter entfernt die eigenen Lieblings-Songs präsentieren: Was in der OWL-Arena und im benachbarten Event Center mehr als eineinhalb Jahre nicht möglich war, konnte nun am Freitagabend dank der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung über die Bühne gehen. Zu Gast beim Comeback vor rund 1000 Besuchern – die vor allem bei der Damenwelt besonders beliebten Gute-Laune Sänger Pietro Lombardi und Mike Singer.

„Eigentlich sollten die beiden ja schon im vergangenen Sommer kommen. Doch seit dem Schlagerfest mit Florian Silbereisen am 1. März 2020 stand hier alles still“, erklärt der Leiter des Veranstaltungsmanagements, Frank Heinkel, welcher in einer kurzen Pause zwischen den Acts verrät, dass er seinen „Ohren nicht trauen“ konnte, als er hörte, dass trotz der relativ hohen Infektionszahlen wieder Großveranstaltungen mit entsprechendem Sicherheitskonzept durchgeführt werden können.

Auf den festen Sitzplätzen durften die Fans auch stehen

„Wir standen bei der Vorbereitung im engen Austausch mit den Behörden und dem Tournee-Veranstalter. Dank 3-G kann es nun wieder losgehen“, sagt Heinkel, der betont, dass auch Schüler beim Eingang einen aktuellen, negativen Bürger-Schnelltest vorweisen müssen. Nur den Schülerausweis vorzeigen, weil man regelmäßig in der Schule schon getestet wird, reichte also nicht. „Wir haben die Einlass-Phase auch auf zwei Stunden verlängert um das Ganze zu entzerren, auf den festen Sitzplätzen darf man stehen und beim Verlassen des Platzes muss eine Maske getragen werden“, erklärt Frank Heinkel, der gesteht, dass für ihn und sein Team die Rückkehr der Konzerte noch „gewöhnungsbedürftig“ ist. „Es ist ein Mix aus Freude, dass es wieder losgeht, bei gleichzeitigem Respekt vor der Pandemie. Wir setzen hier heute ja auch ein Zeichen für die die so gebeutelte Veranstaltungsbranche“, sagt Heinkel.

Wenige Minuten später ist die Zwischenpause nach dem viel umjubelten Auftritt von Orry Jackson vorbei und mit Mike Singer betritt einer der beiden Haupt-Akteure unter tosendem Geschrei der vorwiegend weiblichen Fans die Bühne. Der 21-Jährige zählt bereits zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation und hatte bereits mit 16 Jahren einen Plattenvertrag bei Warner Music in der Tasche. Am Freitagabend gelingt es ihm spielend, das Publikum mitzureißen und stimmt dabei neben einigen Cover-Songs auch seine erfolgreichen Hits „Karma“ oder „100Tausend“ an.

Pietro Lombardi singt auch mit jungen Fans gemeinsam

Die Zuschauer sind aus dem Häuschen, singen lauthals mit und stehen auf den Stühlen.Es kommt jedenfalls eine echte Konzert-Atmosphäre auf, wie man sie vor der Pandemie kannte und die beim Auftritt von Pietro Lombardi ihren Höhepunkt erreicht. Der sympathische Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) aus Karlsruhe präsentiert abschließend Hits wie „Senorita“, „Macarena“ oder „Cinderella“, ist zu Scherzen aufgelegt und lässt offenbar besonders die Herzen der jungen Mädchen höher schlagen. „Wir sind seit seinem Sieg bei DSDS vor zehn Jahren Fans. Zuletzt haben wir ihn vor zwei Jahren in Stuttgart sehen können. Schön, dass man nun wieder zu Konzerten gehen kann“, sagt Angelika, die mit ihren Freunden Dennis und Vanessa extra aus Soest nach Halle gekommen ist.