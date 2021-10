Leckeres aus unserer Region

Zur Serie „Lecker an Bord“ der Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz ist jetzt ein Buch erschienen. Rezepte und Ausflugstipps aus Ostwestfalen-Lippe sind darin verarbeitet worden.

Björn Freitag hat für die beliebte Kochserie „Lecker an Bord“ auch den Hof Klemme in Kalletal besucht.

Mit dem Hausboot hatten Björn Freitag und Frank Buchholz im Sommer 2018 im Hafen von Borlefzen angelegt, um von dort aus für „Lecker an Bord“ die Region zu erkunden. Ein Ziel der Spitzenköche war der Hof Klemme in Kalletal, den sie später auch im Fernsehen vorstellten. Dort wie an vielen anderen Stationen ihrer kulinarischen Reise kauften sie die Zutaten für die regionalen Köstlichkeiten ein, die sie später vor der Kamera zubereiteten.