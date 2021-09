LED-Technik für die Liboriberg-Ampel

Die Ampelanlage am Liboriberg/Parkhaus „Libori Galerie“ wird auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Wie die Stadt Paderborn in diesem Zusammenhang mitteilt, müsse dafür eine temporäre Ampelanlage aufgestellt werden.

Die soll von diesem Donnerstag, 16. September, bis voraussichtlich Montag, 27. September, den Verkehr regeln. Hierfür müsse eine Fahrspur aus dem Parkhaus heraus sowie die Rechtsabbiegerspur, die vom Liboriberg in das Parkhaus führt, gesperrt werden, so die Stadt. Die Zufahrt zum Parkhaus bleibe in allen Fahrtrichtungen bestehen, es könne jedoch zu Verkehrsverzögerungen in diesem Bereich kommen. Die Modernisierung selbst beginnt nach Auskunft der Stadt am Montag, 20. September. Dabei soll auch das Steuergerät der Anlage erneuert werden.