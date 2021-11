Leerstehendes Gebäude brennt in Paderborn

Großer Feuerwehreinsatz in der ehemaligen Kegelbahn an der Wollmarktstraße

Paderborn

In einer ehemaligen Kegelbahn in Paderborn hat es am Dienstagabend gebrannt. Anwohner wurden wegen des Rauchs gewarnt. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen mehrere Stunden an der Wollmarktstraße im Einsatz. In dem an den Bahngleisen gelegenen Gebäude hatte es bereits mehrfach gebrannt, zuletzt im November 2020.

