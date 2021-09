„Leev Marie“ am Emmerstrand

Die Mitglieder der StKG hatten es schon zum Abschluss der Generalversammlung Ende August vernommen: Die „Leev Marie“ kommt wohl im nächsten Jahr nach Steinheim. Als der Refrain des Karnevalsschlagers ertönte, stimmten sie spontan mit ein – ein Zeichen der Vorfreude auf das Fest, das am 13. und 14. August 2022 anlässlich des Jubiläums „111 Jahre Rosenmontagszüge in Steinheim“ an der Karnevalshalle am Piepenbrink gefeiert wird. Das Lied „Leev Marie“ katapultierte die „Paveier“ beim Zuhörervoting „WDR 4 Jeck 111“ am diesjährigen Rosenmontag auf Platz 1 der närrischen Charts. Und so sind sich die Organisatoren des Jubelfestes sicher, für alle Freunde des Steinheimer Karnevals einen besonderen Topakt gefunden zu haben.

„Wir freuen uns heute schon auf den Auftritt der Paveier. Sie schaffen es, alle närrischen Generationen zu begeistern“, so Stefan Wiedemeier, der mit StKG-Mitglied André Kropp („Skymusic Emsdetten“) die sechsköpfige Band verpflichtet hat. Doch was wäre so ein Festivalabend in Steinheim ohne die heimischen Karnevalsbands?

Die Hymne „Steinheim, meine Heimatstadt“, gleichlautend zum aktuellen Sessionsmotto, hatte es zuletzt beim Voting „WDR 4 Jeck 111“ auf einen sehr beachtlichen Platz 35 geschafft. Und so freut sich auch die „Kapelle Kamelle“ auf ihren Auftritt in 2022, um die Gäste mit den Steim´schen Karnevalshits zu begeistern.

„Udo und der Tastenteufel feat. Felix P.“, die Newcomer im Steim´schen Karneval, werden mit ihrer Musik den Auftakt zu einem Programm machen, das vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein karnevalistischen Festivalcharakter verspricht. Und das über die Kreisgrenzen hinaus bekannte DJ-Duo „Marcus & Markus“ hat ebenfalls seine Teilnahme zugesagt.

Großes Familienfest

„Dieses Mal hauen wir richtig einen raus!“, so Andreas Volmer, der als ehemaliger StKG-Vizepräsident bereits an der Organisation der letzten fünf Sommerfeste zwischen 2002 und 2016 beteiligt war. „Bald werden wir informieren, ab wann es Eintrittskarten für diesen einzigartigen Abend geben wird“, sagt Christian Pott.

Damit die Bands eine tolle Bühne haben und der Sound richtig stimmungsvoll herüberkommt, feilt Dieter Hoffmeister zusammen mit Elferrat Markus Gessinger bereits jetzt an den technischen Voraussetzungen. Doch auch am 14. August 2022 soll das Jubiläumsfest zünftig weitergefeiert werden. „Wir sind in guten Gesprächen mit unseren langjährigen Partnern aus der Gastronomie und mit den Schaustellern, um an beiden Tagen ein tolles Angebot vor Ort zu haben. Ebenfalls planen wir viele Aktionen für die jüngeren Karnevalisten, die an dem Sonntag beim Familienfest voll auf ihre Kosten kommen werden“, gibt Michael Wiedemeier einen ersten Ausblick.

„Eins ist gewiss – nach den vielen Monaten der Einschränkungen wird mit dem Sommerfest im August 2022 ein rauschender Abschluss der Jubiläumssession gefeiert“, versichert Stefan Wiedemeier, der sich als Ansprechpartner des Planungsteams dankbar und zugleich erfreut zeigt über die bereits zugesagte Unterstützung vieler befreundeter Vereine, Gruppen und Einzelpersonen.