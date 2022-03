Jürgen von der Lippe zündet Gag-Feuerwerk in der Stadthalle Beverungen

Beverungen

Wie man das Publikum auch nach über 40 Bühnenjahren mit derben Wortwitzen, feinsinnigem Humor und humorvoller Pointen unterhält, erlebten die begeisterten Zuschauer am Samstag in Beverungen. Der wahrscheinlich bekannteste Hawaiihemd-Träger Deutschlands, Jürgen von der Lippe, präsentierte in der ausverkauften Stadthalle sein neues Bühnenprogramm „Voll fett“, mit dem er zielsicher und wortgewandt die Facetten des Alltags aufs Korn nimmt.

Von Anja Kiele-Dunsche