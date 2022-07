Legende lebt auf der Bühne weiter

Strahlendes Hochsommerwetter trifft auf strahlende Konzertbesucher. Den krönenden Abschluss der dreiteiligen Konzertreihe Glanzlichter Open Air gab am Donnerstagabend die Tribute-Band „Queen Forever“.

Besucher-Rekord zum Finale der Glanzlichter Open Air: Queen-Coverband lockt in Schloß Holte-Stukenbrock mehr als 3000 Besucher an

Mehr als 3000 Besucher zog es laut Schätzung der Veranstalter am Donnerstagabend in den Bürgerpark am Rathaus – ein neuer Besucherrekord, wie die Kulturbeauftragte Anja Martin feststellt.