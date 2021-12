Lehrer aus Hiddenhausen spendet 14 Tornister

Die drei Ehrenamtlerinnen Ingrid Arendt (von links), Christa Wilkenloh und Ingeborg Vorndamm verteilen in den Wochen vor und nach den Sommerferien die in Taschen verpackten Schulmaterialien an bedürftige Familien.Anke Kues-Albers, Koordinatorin der Caritas im Dekanat Herford-Minden.Nicht jede Familie kann sich einen schicken Schulranzen leisten. Hier hilft der Schulmaterialdienst. Er sammelt unter anderem Ranzen und verteilt sie an Bedürftige.

Foto: dpa