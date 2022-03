Leichtathletikfreunde erhalten 7500 Euro

In der Langestraße in Lüchtringen soll in Zukunft nur noch auf einer Seite geparkt werden. Diese Empfehlung hat der Ortsausschuss abgegeben.

In der ersten Sitzung unter dem neuen Ortsausschussvorsitzenden Manfred Linnenberg (SPD), der die Nachfolge von Burkhard Schwiete (CDU) angetreten hat (wir berichteten), stand die Parkplatzsituation der Ortschaft auf der Agenda. „Im gesamten Bereich Lange Straße und „An der Fähre“ sollen jeweils nur auf einer Straßenseite Fahrzeuge abgestellt werden“, führte Ortsausschussvorsitzender Manfred Linnenberg gegenüber dieser Zeitung ausI

Die Leichtathletikfreunde Lüchtringen werden nach einem entsprechenden Antrag von den Ortschaftsmitteln profitieren. Mit 7500 Euro soll die Sanierung der öffentlichen Toiletten am LFL-Heim fortgeführt werden. Der Heimat- und Verkehrsverein wird bei der Erneuerung der Beleuchtung im ehemaligen Fährhaus unterstützt. Vorsitzender Klaus Missing nannte geschätzte Kosten von 2500 Euro. Die Elektroarbeiten dürften nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Anregung

Auf Anregung von Bezirksverwaltungsstellenleiter Josef Korte soll zudem ein Fahnenmast an der Friedenseiche durch ein neues Modell ersetzt werden: „Niemand soll in Zukunft für das Aufhängen der Fahne auf eine Leiter klettern müssen“, erinnerte Korte in diesem Zusammenhang an einen Unfall aus dem Vorjahr.

Korte hört nach 20 Jahren auf

Der Rat der Stadt hatte die Verteilung der Ortschaftsmittel neu geordnet. Davon profitiert Lüchtringen – die größte Ortschaft der Stadt Höxter. Bisher hatte es für jedes Dorf pauschal 7500 Euro gegeben. Geplant sind nun pro Dorf ein Sockelbetrag von 7000 Euro, plus für jeden Einwohner ein weiterer Euro. Auf Lüchtringen würden etwa 9500 Euro entfallen. Bürgermeister Daniel Hartmann stellte dazu fest: „Die Zustimmung des Kreises Höxter dazu steht noch aus.“ Für Bezirksverwaltungsstellenleiter Josef Korte wird ein Nachfolger gesucht. „Am 1. Juli 2022 habe ich dieses Amt seit 20 Jahren inne.“