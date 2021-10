Leichtigkeit zwischen Rock und Jazz

Reiner Antpöhler veröffentlicht viertes Studioalbum – Two & Friends präsentieren „Train to nowhere“

Salzkotten

Unter dem Projektnamen Two & Friends veröffentlicht der Salzkottener Musiker Reiner Antpöhler sein inzwischen viertes Studioalbum. „Ein schönes, entspanntes Projekt mit ganz besonderen Momenten“, so beschreibt der 64-Jährige die Neuerscheinung mit dem Titel „Train to nowhere“.

Von Marion Neesen