Leiden 200 Polizisten an Long Covid?

Mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten in NRW leiden nach eigenen Angaben unter Long Covid und sind überzeugt, sich im Dienst angesteckt zu haben.

Nordrhein-Westfalen erkennt die ersten 20 Fälle als Dienstunfall an

Polizisten, wie hier in Bayern, haben viele Kontakte und waren anfangs

Dass einige Corona-Infizierte selbst Monate nach überstandener Akutphase unter schweren Symptomen leiden, ist als Long Covid bekannt. Bereits vor einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Codes für die Krankheit eingeführt. So steht U10.9G für „multisystemische Entzündungen“, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit Corona stehen.