Leistungsnadeln für verdiente Mitglieder

Der ehemalige Organisationsleiter Karl-Heinz Schwarze gratulierte und dankte den Reservisten für die 35 gemeinsamen Jahre, die er mit den Bokern zusammengearbeitet hat. Gut gestärkt konnten im Laufe des Abends noch einige Ehrungen ausgesprochen werden. Mit einer Ehrennadel für vierzigjährige Mitgliedschaft wurden die Gründungsmitglieder Wolfgang Peters sowie Reinhard Sommer ausgezeichnet. 25 Jahre im Verband ist Marco Swazinna. Außerdem konnten noch zahlreiche Leistungsnadeln in Gold vergeben werden. Diese tragen jetzt Michael Tölle und Michael Bärtschi. Mit der großen Leistungsnadel in Gold in Stufe I wurden Michael Kröner und Werner Kröner geehrt. Markus Lahme erhielt die Nadel in Stufe IV, Marco Swazinna die in Stufe V sowie Manfred Liebig die der Stufe XI.