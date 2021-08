„Leistungsträger tragen Blaumann“

„Ich habe ja den Wunsch, lieber Stefan, dass wir am Tag der Bundestagswahl am 26. September beide ein paar Kilos weniger haben, die SPD aber ein paar Prozentpunkte mehr“, wendet sich der Bundesarbeits- und -sozialminister in der drückenden Nachmittagssonne auf dem Alten Markt mit einem Schmunzeln an seinen Genossen Stefan Schwartze.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar