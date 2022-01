Leitbildprozess „ad absurdum“ geführt

Das Haus, in dem der mit einem großen Denkmal geehrte „Haller Willem“ gelebt und gearbeitet hat, will die Stadt Halle abreißen. Bevor die Politik das berät, äußert eine Bürgerinitiative daran deutliche Kritik.

Die Pläne der Stadt Halle das sogenannte Haller-Willem-Haus an der Langen Straße Nr. 30 abreißen zu lassen, sorgt für kritische Reaktionen. Die Interessengemeinschaft Lange Straße hat in einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden im Rat ihr „Erstaunen und Entsetzen“ zum Ausdruck gebracht, dass über einen Abriss des Hauses in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 12. Januar, 17.15 Uhr in der Mensa der Gesamtschule beraten werden soll.