Leitpfosten landen auf der Wiese

Enger

Seit gut einer Woche ist ein Teil der Nordhofstraße von der Stadt mit Begrenzungspfählen und Warnbarken als Fußgängerweg gekennzeichnet und so von der Fahrbahn abgetrennt worden. Doch die Pfähle scheinen Randalierer dazu zu reizen, sie herauszureißen und auf die gegenüberliegende Pferdewiese zu werfen. Anwohner Reinhold Gießelmann hat seine Beobachtungen dazu in einem Schreiben an die Stadt geschildert.

Von Ruth Matthes