Zwei kleine Hundewelpen haben am Montagmorgen ihre Besitzer und die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Mitte in Stemwedes Nachbargemeinde Lemförde auf Trab gehalten.

Die per Funkmeldeempfänger alarmierten Kameraden wurden in die Protestraße gerufen, wo die beiden Welpen sich in ein Versorgungsrohr verirrt hatten, heißt es dazu in einem Pressebericht.