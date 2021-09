Lenteweg: Ausbau fast doppelt so teuer

Der Ausbau des Lentewegs in Stahle wird fast doppelt so teuer wie kalkuliert. Die Mehrkosten beziffern sich auf 210.000 Euro.

Das trifft auch die Anlieger, die einen gewissen Prozentsatz übernehmen müssen.

Koch schockiert

Die Kostensteigerung hat Baudezernentin Claudia Koch schockiert, sagte sie in der jüngsten Ratssitzung. Ursache seien deutlich gestiegene Baupreise. Den Anliegern will die Dezernentin anbieten, vor Ort über Möglichkeiten zu informieren, wie sich die Mehrkosten abpuffern lassen. Ein erstes Info-Schreiben ist am Freitag an sie rausgegangen.

Hoffnung auf Fördermittel

Claudia Koch geht davon aus, dass für die Maßnahme Landesfördermittel fließen und die Anlieger mithin entlastet werden. Auf die Frage von Hermann Loges (BfH) nach Alternativen zum endgültigen Ausbau verwies die Dezernentin auf den desolaten Zustand der Straße. Wenn man nur die Verschleißschicht erneuere, halte das nicht lange. Daher sei es nicht zu empfehlen. Die Stadt rät, den Ausbau nicht zu verschieben.