Leopard 2: Letzter Check vor dem ersten Kriegseinsatz

In Augustdorf bereiten Soldaten 14 Leopard-2-Panzer für die Übergabe an die Ukraine vor

Augustdorf

Es war 1965, als die Bundeswehr den ersten von zunächst 1500 Kampfpanzern des Typs Leopard bekam. Fast 60 Jahre ist das her, und noch nie ist ein Leopard der Bundeswehr in einem Krieg gewesen. Das ändert sich gerade: Das Panzerbataillon 203 in Augustdorf bereitet in diesen Tagen die 14 Leopard-2-Kampfpanzer der 2. Kompanie für den Einsatz in der Ukraine vor. Die Bundesregierung hatte sie dem Land versprochen, damit es sich besser gegen Russland wehren kann