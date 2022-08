Lernen, die eigenen Gedanken ernst zu nehmen

Sommerakademie Praktische Philosophie am Weser-Gymnasium Vlotho – 15 besonders begabte Kinder dabei

Vlotho

Mehr als 30 Grad und Sommerferien. Trotzdem haben sich 15 Schülerinnen und Schüler auf den Weg ins Weser-Gymnasium in Vlotho gemacht. Zehn von der Hans-Schwarze-Grundschule in Valdorf, fünf vom Weser-Gymnasium. In zwei Gruppen haben die besonders begabten Kinder zusammen mit Professor Dr. Klaus Blesenkemper und Grundschulpädagogin Julia Lienhart philosophiert.

Von Thomas Klüter