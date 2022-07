Lernen im Lärchen-Zimmer

In Bielefeld entstehen 38 zusätzliche Klassenräume in Holzmodulbauten

Bielefeld

Drangvolle Enge herrscht in fast allen Schulen in Bielefeld. Das fast eine Milliarde schwere Bauinvestitionsprogramm der Stadt enthält Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen, mit denen die Raumnot in den Griff bekommen werden soll.

Von Kerstin Sewöster