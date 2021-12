„Lernen und Leben in familiärem Rahmen“

Tag der Offenen Tür in der Realschule: Präzise getaktet erkunden Viertklässler und ihre Eltern das Schulzentrum

Steinhagen

Ein solches Gewusel, das pralle Leben mit einer Horde Viert- und Fünftklässler sowie zahlreichen Eltern wie in Vor-Corona-Zeiten gab es diesmal beim Tag der Offenen Tür in der Steinhagener Realschule nicht – aber immerhin: Es gab ihn am Freitag überhaupt. Und mit 91 Anmeldungen war es auch eine Resonanz wie immer.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold