Lernen von und in der Natur

Büren

Das Mauritius-Gymnasium in Büren und das Jugendwaldheim in Ringelstein haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Jugendwaldheim als Teil des Landesbetriebs „Wald und Holz“ bietet den Schülern viele Möglichkeiten, von und in der Natur zu lernen.

Von Hans Büttner