„Lesefreude so früh wie möglich wecken“

Gemeinsam lesen, spielen, Geschichten als Theaterstück aufführen oder dazu etwas basteln – all das machen Kinder regelmäßig in Leseclubs. Und das können sie nun auch in Büren an der Josefschule des Grundschulverbunds Wegwarte, wo jetzt feierlich der Leseclub „BüBüBu - Bürener Bücher Bude“ zusammen mit der Jugendpflege Büren, den ehrenamtlichen Helfern, der Bürgerstiftung und Bürgermeister Burkhard Schwuchow eröffnet wurde.

Neuer Leseclub in Büren bietet vielfältiges Freizeitprogramm

Seit dem Ende der Herbstferien können alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an den Leseaktionen teilnehmen. Zweimal in der Woche treffen sie sich dafür im Leseclub mit den Betreuern, die die Angebote ehrenamtlich leiten. Die Grundschulkinder werden über die genauen Termine und Angebote schriftlich von ihren Schulen informiert.

In den Leseclubs erhalten die Kinder besonders niedrigschwellige Zugänge zum Lesen und können in ihrer Freizeit und ganz ohne Notendruck ihre Lesemotivation steigern. Das Konzept macht sich dabei den sogenannten „Peer-Group-Effekt“ zunutze, da es den Kindern Raum bietet, sich gegenseitig zu unterstützen und zum regelmäßigen Lesen zu motivieren.

Finanziert werden die Leseclubs aus Mitteln des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

„In den Leseclubs werden die Kinder professionell betreut und ihre Lesekompetenz individuell und spielerisch gefördert“, so Eva Maria-Wellen, Schulleiterin des Grundschulverbunds Wegwarte und Mitorganisatorin des Projekts. „Die Investition in einen neuen Leseclub ist daher auch gleichzeitig eine Investition in die Bildungsfähigkeit der Kinder.“

Bärbel Olfermann, Vorsitzende der Bürgerstiftung und Schirmpatin des Projekts, ergänzt: „Je mehr Freude Kinder am Lesen entwickeln, desto besser können sie in der Regel später lesen. Lesefreude sollte daher so früh wie möglich geweckt werden. Wir hoffen, dass wir mit diesem Projekt möglichst viele Kinder erreichen und für das Lesen begeistern können.“