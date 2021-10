Lesung, Satire und Musik

Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria treten am Freitag, 12. November, um 20 Uhr in Wolfhagen auf.

Los geht es am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr mit der Formation „Mànran“, die eine Verschmelzung der schottischen Kultur mit der Moderne schafft. So treffen Dudelsackklänge auf gälischen Gesang und ein Feuerwerk an Rhythmus.

Weiter geht es am Freitag, 5. November, um 19 Uhr mit einer Lesung des „Zeit“- Journalisten und Südamerikaexperten Thomas Fischermann. Er stellt gleich zwei seiner Bücher vor: Das gemeinsam mit dem Häuptlingssohn Madarejúwa Tenharim verfasste Werk „Der letzte Herr des Waldes“ und „Der Sohn des Schamanen“, das zusammen mit dem Schamanenlehrling Dzuliferi Huhuteni entstand. In beiden Büchern geht es um Aspekte ursprünglichen Lebens in Brasilien, wie sie uns in anderer Weise und vor langer Zeit von Hans Staden erstmals nahe gebracht wurden.

Am Freitag, 12. November, 20 Uhr, treten Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria in der Kulturhalle Wolfhagen auf. Sie setzen diesmal auf Lagerfeuer-Feeling, kehren zurück zu ihren Singer/Songwriter-Wurzeln und spielen ihre Konzerte in akustischem Gewand. Im Gepäck haben sie neben neu bearbeiteten Arrangements ihrer Alben „Die freie Stimme der Schlaflosigkeit“ und „2 Seiten“ auch unveröffentlichte Songs.

Weiter geht es am Samstag, 13 November, 20 Uhr, mit Lotte. Sie präsentiert die Songs ihres neuen Albums „Glück“, in denen elektronische Sounds organische Ins­trumente begleiten und tanzbare Beats die Akustikgitarre sanft an die Hand nehmen.

Am Freitag, 26. November, 20 Uhr, steht dann Nadine Fingerhut auf der Bühne im Kulturladen Wolfhagen. Sie wird inzwischen als eine der besten Songschreiberinnen Deutschlands gehandelt und ihre Fangemeinde wächst stetig. Hierfür sorgen nicht nur ihre inzwischen unzähligen Konzerte, die sie alleine, im Duo oder mit ihrer Band in den vergangenen Jahren bundesweit gespielt hat.

Satirischer Jahresrückblick

Zum Abschluss des Herbstprogramms kommt Bernd Gieseking mit seinem satirischen Jahresrückblick „Ab dafür!“ am Sonntag, 19. Dezember, 19 Uhr, nach Wolfhagen. Satire und Komik, Kommentar und Nonsens über den alltäglichen Wahnsinn: Der Kabarettist und Bestsellerautor bietet eine rasante Achterbahnfahrt durch die vergangenen zwölf Monate.

Alle Veranstaltungen finden unter der Drei-G-Regelung statt. .

Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter kulturladen-wolfhagen.de.