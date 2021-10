Lettow-Vorbeck-Straße: Vorschlagsfrist verlängert

Für die Lettow-Vorbeck-Straße wird derzeit ein neuer Name gesucht. Wie der Verkehrsausschuss und der Rat der Stadt Bünde in diesem Frühjahr beschlossen hatten, soll die Lettow-Vorbeck-Straße aufgrund seiner kritisch zu bewertenden geschichtlichen Vergangenheit umbenannt werden.

Für diese Straße wird ein neuer Name gesucht.

Der an diesem Freitag ursprünglich auslaufende Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger, der Stadtverwaltung Vorschläge für die Umbenennung zu unterbreiten, geht in die Verlängerung: Noch bis 14. November können die Bünder ihre Ideen einbringen. Wichtig dabei ist, dass keine möglicherweise „belastete“ Person als Straßenname vorgeschlagen wird.

Anregungen können an das Bauverwaltungsamt der Stadt Bünde unter der E-Mailadresse bauverwaltung@buende.de oder ganz einfach über die Internetseite der Stadt Bünde gesendet werden. Für Rückfragen steht das Bauverwaltungsamt unter Telefon 05223/161266 gerne zur Verfügung.