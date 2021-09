Letzte Chance zur vollständigen Impfung im Impfzentrum Salzkotten

Salzkotten/Paderborn

79.868 Personen sind bisher im Impfzentrum des Kreises in Salzkotten vollständig geimpft worden. Am ersten Tag standen am 8. Februar 162 Frauen und Männer über 80 Jahre auf der Impfliste. Angesichts des Impffortschritts und der verbreiteten Impfung durch die niedergelassenen Ärzte hat das Land NRW beschlossen, zum 30. September alle Impfzentren zu schließen. Daher ist bald die letzte Chance zur vollständigen Impfung in der Sälzerhalle.