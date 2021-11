„Letzte Generation“ plant den Aufstand

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück.

Lea Bonasera ist in der Szene extremer Klimaaktivisten so etwas wie eine Heldin. Im September ging sie für mehrere Wochen in einen Hungerstreik – fürs Klima. In einem Zelt auf der Rasenfläche vor dem Reichstagsgebäude in Berlin verweigerte sie mehrere Wochen die Nahrungsaufnahme, und zuletzt trank sie auch nicht mehr.

Von Andreas Schnadwinkel