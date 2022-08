Letzter Jahrgang reift noch hier heran

Umzug vermutlich Mitte November: am Aldi-Standort Schloß Holte haben 42 Auszubildende angefangen

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Standort Schloß Holte haben am Montag zum letzten Mal 42 Frauen und Männer eine Ausbildung begonnen. Wie mehrfach berichtet verlässt die Aldi-Regionalgesellschaft Schloß Holte den Standort am Teutoburger Weg und verlagert ihren Sitz nach Paderborn.

Von Dirk Heidemann