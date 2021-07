Schloß Holte-Stukenbrock

Endspurt beim Bau der neuen DRK-Kindertagesstätte am Maikäferweg in Sende. Noch knapp drei Wochen, dann ist es soweit. Dann geht die Fünf-Gruppen-Einrichtung in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands in Betrieb, öffnen sich die Tore für eine große Zahl von Kindern im Alter zwischen ein und fünf Jahren.